Фестиваль «Голоса истории» в Вологде откроется спектаклем по повести Виктора Астафьева

Театральный фестиваль «Голоса истории» откроют спектаклем Московского губернского театра «Веселый солдат» по одноименной повести писателя Виктора Астафьева. Главным героем спектакля становится сам писатель, и эту роль исполняет актер Борис Галкин, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Я благодарен судьбе за то, что она меня сводит с потрясающим краем - Вологодской областью, где живут судьбы великих русских поэтов и писателей, - говорит актер. - Виктор Астафьев написал повесть «Веселый солдат». Она была необычайно трудная для инсценировки и постановки, работа шла непросто. Я знал Астафьева при жизни и могу сказать, что никогда ни одно его слово даже в разговоре не было пустым, просто так. В этом произведении Астафьев учит нас одному важному моменту - какая должна быть степень скорби и сострадания к павшим в Великой Отечественной войне. Сохраняется ли она с годами или притупляется?».