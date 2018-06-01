Фестиваль «Голоса истории» в Вологде откроется спектаклем по повести Виктора Астафьева

01.06.2018 [Культура]

Театральный фестиваль «Голоса истории» откроют спектаклем Московского губернского театра «Веселый солдат» по одноименной повести писателя Виктора Астафьева. Главным героем спектакля становится сам писатель, и эту роль исполняет актер Борис Галкин, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Я благодарен судьбе за то, что она меня сводит с потрясающим краем - Вологодской областью, где живут судьбы великих русских поэтов и писателей, - говорит актер. - Виктор Астафьев написал повесть «Веселый солдат». Она была необычайно трудная для инсценировки и постановки, работа шла непросто. Я знал Астафьева при жизни и могу сказать, что никогда ни одно его слово даже в разговоре не было пустым, просто так. В этом произведении Астафьев учит нас одному важному моменту - какая должна быть степень скорби и сострадания к павшим в Великой Отечественной войне. Сохраняется ли она с годами или притупляется?».

Добавим, художественным руководителем Московского губернского театра является Сергей Безруков. Спектакль «Веселый солдат» вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска» 2017 года, в Вологде его покажут 19 июня в Вологодском драмтеатре. Начало в 19.30, билеты можно купить в областной филармонии.

Тэги: Голоса истории
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