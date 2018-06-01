С 4 июня в Вологде откроется 20 площадок «Города детства»

20 площадок проекта «Город детства» откроется в Вологде с 4 июня, сообщили Newsvo в пресс-службе городской администрации. Это игровые городки, где дети смогут весело и с пользой провести время под присмотром педагогов и вожатых:

- Площадки уже обследованы. Около 100 волонтеров, участвующих в проекте, прошли необходимое обучение. Сейчас завершается разработка программ, каждая семидневка станет тематической. Первая неделя в «Городе детства» будет посвящена дружбе.

В июне в Вологде будет работать 20 площадок проекта, в июле и августе - по 30 игровых городков. Педагоги и волонтеры будут работать с детьми с 11 до 14 часов с понедельника по пятницу.

Проект стартует уже в девятый раз, его официальное открытие состоится сегодня на площади Революции во время праздника, посвященного Дню защиты детей.