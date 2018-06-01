В Вологде с 1 июня отменили скидку на проезд по зеленым карточкам в автобусах частников

Частные перевозчики Вологды с 1 июня отменили скидку в 8% на проезд по зеленым карточкам. Билеты и в автобусах ПАТП-1, и в автобусах НП «Перевозчики пассажиров Вологды» теперь стоят одинаково – 26 рублей.

- Изначально мы планировали сохранить скидки, которые предоставляли на протяжении последних нескольких лет, даже закупили новые карты, по которым она предоставлялась. Но в свете резкого повышения цен на бензин, которые на данный момент фактически не регулируются соответствующими органами, вынуждены были пересмотреть этот вопрос, чтобы расплатиться за лизинг, удержать квалифицированные кадры. С 1 июня дисконтная программа будет приостановлена, проезд будет стоить 26 рублей. Но если ситуация на топливном рынке изменится в сторону снижения цен, мы рассмотрим вновь вопрос по скидочным картам, – пояснил директор НП «Перевозчики пассажиров города Вологды» Сергей Мальцев.

Эти карточки больше не действуют. Фото newsvo.

Напомним, ранее с обоснованием необходимости изменения тарифа перевозчики (и ПАТП-1. и частники), обслуживающие городские маршруты, вышли в администрацию Вологды. Их аргументы были признаны экономически обоснованными.

«За 3,5 года, на протяжении которых мы держали тариф на проезд на одном уровне, выросли цены и на запчасти, и на топливо. Бензин только за май подорожал примерно на 4 %. В связи с этим, чтобы сохранить перевозки в нынешнем объеме, сохранить уровень обслуживания маршрутов, мы и предложили увеличить цены на проезд до 26 рублей. Реальная себестоимость проезда заметно выше, но мы понимаем, насколько это социально значимый вопрос, насколько он важен для вологжан, поэтому изменение тарифа минимальное», – пояснил руководитель предприятия «Вологдатранс» Сергей Люлин.

В автобусах ПАТП-1 продолжает действовать безналичная оплата за проезд через терминалы, которая более выгодна, чем оплата наличными. При использовании карты «Электронная Вологда» разовая стоимость проезда составит 25 рублей. При использовании транспортного приложения карты «Забота» – 22 рубля.

С 1 июня изменятся цены и на проездные билеты. Стоимость ученического проездного на месяц составит 750 рублей, студенческого – 1000 рублей. Проездные «Забота и «Поддержка» будут стоить 950 рублей. Проездной на предъявителя обойдется в сумму 1500 рублей.

Сейчас в Вологде работает 34 автобусных и один троллейбусный маршрут (№4). Ежедневно на линию выходит более 250 машин. Перевозчики по договоренности с городскими властями обновляют автопарк. В 2017 году частными перевозчиками было закуплено 33 автобуса, в 2018 – еще 15. Также в 2018 году на самые востребованные маршруты города вышли 10 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Добавим, что в Череповце с 1 июня стоимость проезда в автобусах также повысится до 26 рублей. А билет на трамвай будет стоить 24 рубля.