Акция «Умное лето» стартует в библиотеках Вологды с 1 июня

Централизованная библиотечная система Вологды объявляет о старте проекта «Умное лето с библиотекой». Городские библиотеки предлагают дошкольникам и школьникам провести каникулы ярко, познавательно и с хорошими книгами.

- Двери городских библиотек будут открыты для всех читающих, любознательных, творческих. Читателей ждут необычные мастер-классы, игры по краеведению, весёлые уроки иностранных языков, занятия в шахматном и шашечном клубах, читальные залы под открытым небом, книжные выставки, этикет-игры и занимательные викторины, - сообщает централизованная библиотечная система.

«Умное лето» начнётся 1 июня, в Международный день защиты детей. В пятницу в библиотеках на Добролюбова и Чернышевского пройдут развлекательные программы, читателей библиотеки на Архангельской будут ждать на «библиокрылечке», а в Тепличном микрорайоне сыграют в интеллектуальную игру «Шляпу».

В помощь родителям всё лето будут работать «библионяни» в библиотеках Бывалово и на Советском проспекте. Родители смогут оставить своих детей с опытными педагогами, которые проведут для них познавательные занятия и почитают детскую литературу.

С середины лета начнется прием работ на конкурс «Большие книжные гонки», где юные вологжане посоревнуются в количестве прочитанных книг, и фотоконкурс «Летняя фотоохота, или Пойманы за чтением».

С подробной программой акции «Умное лето в блиблиотеке» можно ознакомится на сайте Центральной библиотечной системы.