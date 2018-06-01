Крупную партию гашиша изъяли полицейские у наркоторговца в Череповце

01.06.2018 [Происшествия]

Около 100 граммов гашиша изъяли полицейские у жителя Череповца. 28-летний молодой человек готовился продать наркотик, сообщает пресс-служба областного УМВД,

Подозреваемый в продаже запрещенных веществ был задержан на улице Металлургов. В карманах верхней одежды череповчанина нашли более 20 свертков с веществом темно-коричневого цвета, завернутого в фольгированную бумагу. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой 21,2 грамма.

Во время обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили крупный сверток с гашишем, прикрепленный магнитом к днищу ванны. Еще один сверток нашли в шкафу. Кроме того, удалось установить местонахождение тайников, где злоумышленник успел сделать закладки с наркотическим средством. Всего удалось изъять еще 79,05 граммов гашиша.

Сейчас подозреваемый в торговле наркотиками череповчанин заключен под стражу. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере.

Тэги: наркотики
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