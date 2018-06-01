Служебные автомобили всех членов правительства Вологодской области оборудуют системой ГЛОНАСС. Об этом, рассказывая журналистам об оптимизации автопарка областных властей, заявил первый замгубернатора Антон Кольцов.

По его словам, в этом году в гараже регионального правительства станет на 15 единиц техники меньше. Вторая задача, которая сейчас поставлена перед чиновниками, отвечающими за транспорт областных властей, - унификация.

- Потому что у нас сейчас какого только транспорта нет. Понятно, что это удорожание в обслуживании – запчасти разные, подходы разные. Очень много машин старого автопарка, где ремонт очень дорогой. Поэтому даже экономически выгодно парк обновлять, покупать новые автомобили. Естественно, в тех пределах, которые установлены законодательством в этой сфере. Кроме того, мы на все машины без исключения сейчас устанавливаем ГЛОНАСС, эта работа у нас выполнена практически по органам исполнительной власти, по спецтехнике, по автобусам. Мы сейчас эту работу доделываем по членам правительства – на все автомобили членов правительства Вологодской области, без исключения, включая губернатора, будет установлен ГЛОНАСС. На моей машине уже стоит. Делается это также в рамках оптимизации всех процессов и снижения затрат, - отметил первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель регионального правительства Антон Кольцов.

Сейчас в автопарке правительства Вологодской области 98 автомобилей, по итогам оптимизации должно остаться 83 автомобиля.

Отметим, что в общественном транспорте Вологды работу системы ГЛОНАСС не могут наладить уже несколько лет, хотя она должна была заработать около 7 лет назад. В августе 2011 года, портал городской администрации сообщал, что к 1 декабря 2011 года в Вологде будет создан Единый информационный центр движения транспорта, который будет работать на базе системы ГЛОНАСС.

В мае 2013 года вологжанам пообещали, что в ближайшее время на остановочных комплексах Вологды появятся QR-коды, по которым с помощью смартфона можно будет узнать, когда на остановку придёт ожидаемый автобус. Их так и не установили. Тогда же сообщалось, что на всех автобусах ПАТП-1 в Вологде будет установлена система ГЛОНАСС.