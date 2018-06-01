Автомобили всех членов правительства Вологодской области оборудуют системой ГЛОНАСС
Служебные автомобили всех членов правительства Вологодской области оборудуют системой ГЛОНАСС. Об этом, рассказывая журналистам об оптимизации автопарка областных властей, заявил первый замгубернатора Антон Кольцов.
По его словам, в этом году в гараже регионального правительства станет на 15 единиц техники меньше. Вторая задача, которая сейчас поставлена перед чиновниками, отвечающими за транспорт областных властей, - унификация.
- Потому что у нас сейчас какого только транспорта нет. Понятно, что это удорожание в обслуживании – запчасти разные, подходы разные. Очень много машин старого автопарка, где ремонт очень дорогой. Поэтому даже экономически выгодно парк обновлять, покупать новые автомобили. Естественно, в тех пределах, которые установлены законодательством в этой сфере. Кроме того, мы на все машины без исключения сейчас устанавливаем ГЛОНАСС, эта работа у нас выполнена практически по органам исполнительной власти, по спецтехнике, по автобусам. Мы сейчас эту работу доделываем по членам правительства – на все автомобили членов правительства Вологодской области, без исключения, включая губернатора, будет установлен ГЛОНАСС. На моей машине уже стоит. Делается это также в рамках оптимизации всех процессов и снижения затрат, - отметил первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель регионального правительства Антон Кольцов.
Сейчас в автопарке правительства Вологодской области 98 автомобилей, по итогам оптимизации должно остаться 83 автомобиля.
Отметим, что в общественном транспорте Вологды работу системы ГЛОНАСС не могут наладить уже несколько лет, хотя она должна была заработать около 7 лет назад. В августе 2011 года, портал городской администрации сообщал, что к 1 декабря 2011 года в Вологде будет создан Единый информационный центр движения транспорта, который будет работать на базе системы ГЛОНАСС.
В мае 2013 года вологжанам пообещали, что в ближайшее время на остановочных комплексах Вологды появятся QR-коды, по которым с помощью смартфона можно будет узнать, когда на остановку придёт ожидаемый автобус. Их так и не установили. Тогда же сообщалось, что на всех автобусах ПАТП-1 в Вологде будет установлена система ГЛОНАСС.