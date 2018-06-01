Кишечную палочку обнаружили в продуктах, которыми кормили детей в двух садиках Тотьмы

01.06.2018 [Общество]

Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в столовых пяти детских садиков Тотемского района. Речь идет о детсадах №1, №5, №7, №9 в Тотьме и Пятовском детском садике №27 в поселке Советский.

Так, например, были выявлены нарушения в части использования кухонной посуды, технологии приготовления блюд, прохождения работниками медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и так далее. Кроме того, сверка поступающего сырья с нормами списания продуктов показала, что во всех образовательных учреждениях вес продуктов для приготовления блюд не соответствовал весу, предусмотренному нормой закладки.

При этом в детском саду №5 «Кораблик» и детском саду №1 «Росинка» в Тотьме пробы ряда пищевых продуктов не отвечали требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и содержали бактерии группы кишечных палочек.

Известно, что во всех дошкольных учреждениях питание детей организовал потребительский кооператив «Общепит Плюс» из Тотьмы.

- В течение года ПК «Общепит Плюс» при осуществлении производственного контроля выявлялись факты несоответствия выпущенной продукции требованиям технических регламентов, о которых в нарушение требований законодательства не сообщалось в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Вологодской области, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам проверки прокуратурой Тотемского района председателю Совета ПК «Общепит Плюс» внесено представление о необходимости устранить нарушения закона. В итоге шесть должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

Материалы прокурорской проверки также были направлены в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Вологодской области.

Тэги: еда, детсады, нарушения
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