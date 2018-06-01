Пьяный череповчанин пытался воспользоваться служебной рацией из полицейской машины

01.06.2018 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор мужчине, который пытался залезть в полицейскую машину и ударил помешавшего ему правоохранителя.

Инцидент произошел 20 декабря 2017 года на улице Металлургов. Пьяный 31-летний череповчанин подошел к припаркованной полицейской машине и попытался воспользоваться установленной в ней рацией.

- Это заметил находившийся неподалеку полицейский, находившийся при исполнении служебных обязанностей. Представитель власти потребовал прекратить противоправные действия и отойти от автомобиля. На что мужчина ударил головой в лицо полицейскому, причинив кровоподтек и ссадину, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Все это время череповчанин обязан раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию; не менять место жительства без уведомления инспекции; пройти курс лечения у нарколога от алкоголизма.

Тэги: полиция, пьянство
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