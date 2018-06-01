Областное правительство не выделит деньги на реконструкцию Красного моста в Вологде

Правительство Вологодской области не будет выделять деньги из регионального резервного фонда на ремонт Красного моста в Вологде. Об этом сегодня в рамках пресс-завтрака заявил первый замгубернатора Антон Кольцов.

- Город будет делать это ( ред. – реконструкцию) самостоятельно. Это муниципальные полномочия, это городской мост. Цена вопроса – около 17 млн рублей, насколько я понимаю. Город будет эти работы выполнять в летнее время. При этом хотел бы отметить, что область и так очень серьезно помогает городу, вы знаете, что на последнем градсовете, было принято решение о дополнительном финансировании, помимо тех денег, которые выделяются на содержание и ремонт дорожной сети, 100 млн рублей из областного бюджета выделено на ремонт Каменного и Октябрьского мостов, - рассказал первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Напомним, одна из плит пешеходного Красного моста в Вологде обрушилась 11 мая. По счастливой случайности, никто не пострадал. Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стало разрушение бетона из-за отсутствия гидроизоляции на входных группах моста.

По оценкам городских властей, на реконструкцию моста необходимо около 50 млн рублей. На предыдущей сессии Гордумы депутаты поддержали выделение 20 млн рублей из бюджета Вологды на эти цели. Городские власти обратились с ходатайством в правительство области о выделении оставшейся суммы из резервного фонда, которое не было поддержано.

Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов заявлял, что, если город не получит финансовой поддержки от области, придется экономить на новогоднем оформлении.

- Если нет, то будем решать за счет собственных средств. Нам придется отказаться от некоторых мероприятий по новогоднему украшению города, по проведению, возможно, еще каких-то праздничных мероприятий, и направить эти деньги на ремонт моста. Других источников в бюджете города нет. В любом случае мост будет капитально отремонтирован, - сказал Сергей Воропанов.

Отметим, что областные власти планируют потратить более 100 млн рублей на ремонт здания для своих сотрудников на Козленской, 8 в Вологде. А Презентационно-сервисный центр Вологодской области только за один месяц - мае 2018 года - запланировал потратить почти 10 миллионов бюджетных рублей на различные закупки - сувенирную продукцию, фотоаппараты, ковровые покрытия, светильники, стеновые панели, организацию мероприятий органов власти.