В Вологде сыграют спектакль по историям о путешествиях, рассказанным жителями

31.05.2018 [Культура]

Вологодский музей «Литература. Искусство. Век XX» приглашает горожан в субботу, 2 июня, на необычное театральное представление. Артисты городского плейбек-театра «Театр зрительских историй» на глазах посетителей музея сыграют рассказанные гостями истории.

- Плейбэк театр – это форма театра импровизации, где зрители рассказывают истории, а актёры превращают их в художественное произведение прямо на сцене. Гостям субботней программы предлагают поделиться своими историями, связанными с путешествиями, странами, традициями различных народов, национальными характерами. Как только рассказ завершится, зрители будут наблюдать его удивительное превращение в театральную композицию, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Представление начнется в 18 часов по адресу ул. Герцена, 36. Для посещения плейбек-спектакля необходима предварительная заявка по телефону 8 (8172) 75-55-39.

Тэги: Литмузей, театр
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