110 км региональных дорог обещают отремонтировать в Вологодской области в 2018 году

31.05.2018 [Общество]

В 2018 году в Вологодской области планируют отремонтировать 117,1 км региональных дорог. Об этом сегодня заявил начальник регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

- Конечно, в первую очередь, мы обращаем внимание на наиболее проблемные участки дорог области – это дорога на Великий Устюг. На участке Чекшино-Тотьма-Никольск уже ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.  Точно такие же работы запланированы на участке Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг летом.  Также в плане - дорога Урень - Шарья - Никольск – Котлас в Кичменгско-Городецком районе. Здесь заложено около 100 млн рублей на то, чтобы  отремонтировать наиболее разрушенные участки, - рассказал Андрей Накрошаев. – Проблемной у нас является и дорога Сокол – Харовск – Вожега. В этом году очень много пучинных образований - мы ведем все необходимые работы по устранению данных дефектов. Как только грунт стабилизируется, мы приступим к асфальтированию самых проблемных мест  - примерно в первой декаде июня. Кроме того, в 2021-2025  году запланирован капитальный ремонт данной дороги  из средств областного бюджета.

Напомним, что ремонт трассы Чекшино-Тотьма-Никольск должен был начаться в прошлом году - сообщалось, что в 2017 году на ремонт участка этой дороги, проходящей через Сокольский район, потратят 59,5 млн рублей.

В 2018 году  также продолжатся работы по капитальному ремонту моста через реку Пельшму на автомобильной дороге  Тотьма - Нюксеница – Великий  Устюг в Тотемском районе. Начнут ремонтировать подъезд к Кириллову, автодорогу Нюксеница – Брусенец — Игмас, мосты через реку Сухону на  дороге Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг в Нюксенском районе и  через Кубену на участке Василево - Устье в Усть-Кубинском районе .

Кроме того, в 2018 году планируется отремонтировать методом «карт» 40 км областных дорог во всех районах области - в рамках выполнения работ по содержанию региональной  сети, а также 68,1 км -  за счет средств ООО «Газпром Инвест» в Сокольском, Тотемском, Нюксенском, Грязовецком, Междуреченском и Тарногском районах.

Всего в дорожном фонде области на 2018 год заложено около 5,7 млрд рублей  -  на строительство и реконструкции дорог, на их капитальный ремонт и содержание.

Тэги: ремонт дорог
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