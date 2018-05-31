110 км региональных дорог обещают отремонтировать в Вологодской области в 2018 году

В 2018 году в Вологодской области планируют отремонтировать 117,1 км региональных дорог. Об этом сегодня заявил начальник регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

- Конечно, в первую очередь, мы обращаем внимание на наиболее проблемные участки дорог области – это дорога на Великий Устюг. На участке Чекшино-Тотьма-Никольск уже ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия. Точно такие же работы запланированы на участке Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг летом. Также в плане - дорога Урень - Шарья - Никольск – Котлас в Кичменгско-Городецком районе. Здесь заложено около 100 млн рублей на то, чтобы отремонтировать наиболее разрушенные участки, - рассказал Андрей Накрошаев. – Проблемной у нас является и дорога Сокол – Харовск – Вожега. В этом году очень много пучинных образований - мы ведем все необходимые работы по устранению данных дефектов. Как только грунт стабилизируется, мы приступим к асфальтированию самых проблемных мест - примерно в первой декаде июня. Кроме того, в 2021-2025 году запланирован капитальный ремонт данной дороги из средств областного бюджета.

Напомним, что ремонт трассы Чекшино-Тотьма-Никольск должен был начаться в прошлом году - сообщалось, что в 2017 году на ремонт участка этой дороги, проходящей через Сокольский район, потратят 59,5 млн рублей.

В 2018 году также продолжатся работы по капитальному ремонту моста через реку Пельшму на автомобильной дороге Тотьма - Нюксеница – Великий Устюг в Тотемском районе. Начнут ремонтировать подъезд к Кириллову, автодорогу Нюксеница – Брусенец — Игмас, мосты через реку Сухону на дороге Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг в Нюксенском районе и через Кубену на участке Василево - Устье в Усть-Кубинском районе .

Кроме того, в 2018 году планируется отремонтировать методом «карт» 40 км областных дорог во всех районах области - в рамках выполнения работ по содержанию региональной сети, а также 68,1 км - за счет средств ООО «Газпром Инвест» в Сокольском, Тотемском, Нюксенском, Грязовецком, Междуреченском и Тарногском районах.

Всего в дорожном фонде области на 2018 год заложено около 5,7 млрд рублей - на строительство и реконструкции дорог, на их капитальный ремонт и содержание.