В Вологде покажут реконструкцию боя русских воинов с Золотой ордой

Фестиваль средневековой реконструкции пройдет в Вологде с 29 июня по 1 июля. Он состоится в рамках VIII Русских Ганзейских дней, сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадками для реконструкторов станут Кремлевский парк и стадион «Буревестник» на Ленинградской, 5. В Вологду приедут более 80 представителей исторических клубов из Тулы, Москвы, Московской области, Чебоксар, Мурома и Кириллова.

В течение трех дней вологжане и гости города смогут стать свидетелями пеших боев и конного дефиле, сражений на средневековом оружии: копьях, саблях и соревнований лучников. Также будет показана реконструкция сражения русских воинов с ордынским войском. Из Тулы в Вологду специально для этого прибудет конница. Бой времен Древней Руси пройдет 30 июня на стадионе на ул. Ленинградской, 5.

«Все участники реконструкции, а это восемь коней и всадников – будут одеты в костюмы русских, европейских и ордынских воинов XIII – XIV века. Действие развернется на площадке 80х40 метров. Одними из самых интересных станут показательные соревнования по владению средневековым оружием. Все элементы всадники будут выполнять галопом. Также будет установлена юрта кочевников времен Золотой Орды, куда зрители смогут зайти и посмотреть, как был устроен быт кочевников», – рассказал руководитель военно-исторического клуба «Сварга» из Тулы Владимир Терехов.

Фестиваль средневековой реконструкции станет частью программы VIII Русских Ганзейских дней. В Вологду приедут делегации 10 городов, который входят в современный Союз Русских Ганзейских городов. Это представители Великого Новгорода, Порхова, Тихвина, Торжка, Белозерска, Великого Устюга, Кингесеппа, Пскова, Тотьмы и Твери.

Откроется праздник ярким шествием, которое проследует от памятника 800-летия до Кремлевской площади и соберет более 400 участников. Каждый из городов привезет своих ремесленников и творческие коллективы, которые покажут концерты. Также на Кремлевской площади развернется Ганзейский пикник, а в Юго-Западной башне Кремля – Музей ремесел Ганзейских городов. Экспонаты для него уже начинают поступать.

Напомним, Ганзейский Союз – международное торгово-экономическое объединение, которое существовало в XIII – XVII веках. В конце XX века Ганзейский союз был воссоздан. В настоящее время он объединяет свыше 180 город из 16 государств мира. В состав Русских Ганзейских городов входят 14 участников, в том числе Вологда. Каждый год Русские Ганзейские дни принимает один из городов. В 2018 году они проходят в Вологде.