Фильмы стран Бакланского полуострова покажут на фестивале VOICES в Вологде в этом году

Фильмы из Хорватии, Сербии, Черногории, Македонии, а также Швеции покажут на кинофестивале VOICES в этом году, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Это, конечно, не массовое кино. Но это фестиваль для тех, кто стремится узнать то, чем живут молодые режиссеры, какие появляются новые направления в кинематографе, - уверен замгубернатора Олег Васильев. - Внутри фестиваля будет два спецпроекта. Первый - Балканское кино, свои работы покажут режиссеры из Хорватии, Сербии, Черногории и Македонии. Второй проект будет посвящен творчеству шведского кинорежиссера Бергмана.

Отметим, что это первая официальная информация о программе фестиваля, запланированного на 5-8 июля. Сайт VOICES и группа фестиваля в соцсети не обновлялись с 2016 года.