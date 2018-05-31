Трое жителей Вологды перевели мошенникам деньги за отдых в Абхазии

Трое жителей Вологды обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Увидев в интернете сайт с предложениями по отдыху в Абхазии, они перевели деньги на указанные реквизиты, но позже заподозрили обман.

- Пострадавшие заказывали и оплачивали путевки посредством сети Интернет. В данный момент приняты заявления от трех пострадавших, сумма причиненного ущерба в каждом случае колеблется от 20 до 30 тысяч рублей. Как оказалось впоследствии, мошенники создавали сайты от имени реально существующих домов отдыха, чтобы завлечь отдыхающих и заполучить их денежные средства, - сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Отметим, что в последнее время пострадавших от действий мошенников - десятки по всей России. НТВ сообщает, что Владельцы нескольких санаториев в Абхазии обратились за помощью к российским правоохранителям. Они просят разыскать мошенников, которые зарабатывают на честном имени предпринимателей: создают фейковые сайты пансионатов и со скидкой предлагают купить путевки. Когда туристы перечисляют деньги, мошенники перестают выходить на связь.

Полиция рекомендует вологжанам быть более внимательными при покупке в интернете путевок в пансионаты Абхазии. Перед тем, как принять решение об оплате, внимательно почитайте отзывы о сайте, выясните дату его создания. Это можно сделать на одном из многочисленных сервисов «whois».

Как правило, мошеннические сайты работают около двух месяцев, после чего закрываются, а на их месте появляются новые. Если сайт создан недавно, велика вероятность, что он поддельный. На сайте налоговой инспекции можно ввести ИНН или ОГРН юридического лица, на счет которого собираетесь перевести денежные средства, проверить реквизиты организации, уточнить дату образования, виды деятельности, местонахождение.