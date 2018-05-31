В Устюженском районе водитель иномарки сбил двух лосей,неожиданно вышедших на дорогу. ДТП произошло накануне на 205 км автодороги Вологда – Новая Ладога, сообщает областное УГИБДД.

29-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем «Лексус», сбил двух животных и съехал в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы, лоси погибли на месте.