В Белозерском районе в пруду утонула 4-летняя девочка

В селе Бечевинка Белозерского района 30 мая в пруду утонула 4-летняя девочка. Оставленная без присмотра, она ушла далеко от своего дома и упала в пруд, который местные жители используют для полива огородов.

- Из объяснений очевидцев следует, что девочка, игравшая возле своего дома, в котором находилась мать с другими детьми, пошла гулять по селу без ведома взрослых. Подойдя к пруду, девочка оступилась и упала в воду. Местные жители достали тело и пытались оказать помощь, но безрезультатно, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Напомним, с начала года это уже четвертый случай гибели детей на водоеме. Так, 6 января в Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед на реке и погибла. 17 мая в Устюжне во время купания на реке утонул 13-летний мальчик. 18 мая в реке Кобожа Чагодощенского района утонул 6-летний мальчик, которого отец оставил одного на берегу.