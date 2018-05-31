В Вологодской области изменили критерий присвоения статуса малоимущей семьи

В Вологодской области изменили порядок определения малоимущих семей. Если раньше условием для получения пособия являлся доход ниже прожиточного минимума на душу населения, то теперь - ниже величины минимума по основным социально-демографическим группам населения.

Это означает, что теперь доход семьи будут сравнивать с суммой, которая получится при сложении прожиточных минимумов всех членов семьи (взрослого работающего населения, детей, пенсионеров).

«Сегодня в нашем законодательстве применяются два различных вида прожиточного минимума, который берется в основу расчета для определения среднедушевого дохода семьи. Учитывается как прожиточный минимум, который установлен на душу населения, так и прожиточный минимум, который устанавливается для различных социально-демографических групп. Размеры разные. Например, для назначения детских пособий берется первый вид расчета», - рассказал замгубернатора Эдуард Зайнак.- Чтобы унифицировать практику использования определения прожиточного минимума и сделать схему назначения социальных выплат более прозрачной, было принято решение при назначении всех мер социальной поддержки в законодательстве области использовалось единое понятие. Теперь малоимущая семья определяется как семья, у которой доход ниже величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения. Практика показывает, что суммарный прожиточный минимум среднестатистической семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей, будет выше, и она будут иметь больше шансов на получение мер социальной поддержки».

Прожиточный минимум на душу населения в Вологодской области на данный момент составляет 10234 рубля. Также установлены прожиточные минимумы для трех социально-демографических групп населения: трудоспособное население - 11059 рублей, пенсионеры - 8466 рублей, дети - 10002 рубля.

В качестве примера можно привести расчет ежемесячного пособия на ребенка. Сейчас оно назначается жителям, у которых доход ниже прожиточного минимума в Вологодской области в расчете на душу населения (10234 рубля). Согласно новому законопроекту пособие малоимущей семье будет назначаться следующим образом: общий доход семьи будет сравниваться с суммой величин прожиточных минимумов, установленных для каждого члена семьи в зависимости от того, к какой социально-демографической группе он относится.