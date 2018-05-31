Футбольный клуб "Череповец" сыграл вничью первый матч Первенства МФФ "Золотое кольцо"
31.05.2018 [Спорт]
Футбольный клуб "Череповец" провел первый матч в Первенстве МФФ "Золотое кольцо".
Соперником череповчан стала молодежная команда ярославского "Шинника". Счет в матче был открыт на 56-й минуте, когда отличился лучший бомбардир "желто-черных" прошлого сезона Антон Балашов. На 70-й минуте гостям удалось сравнять счет. Игра завершилась со счетом 1:1.
В следующем матче первенства ФК "Череповец" 10 июня в гостях сыграет против ивановского "Текстильщика".
Фото: vk.com/cherepovets_football_club