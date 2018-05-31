Футбольный клуб "Череповец" сыграл вничью первый матч Первенства МФФ "Золотое кольцо"

31.05.2018 [Спорт]
Футбольный клуб "Череповец" сыграл вничью первый матч Первенства МФФ "Золотое кольцо"

Футбольный клуб "Череповец" провел первый матч в Первенстве МФФ "Золотое кольцо".

Соперником череповчан стала молодежная команда ярославского "Шинника". Счет в матче был открыт на 56-й минуте, когда отличился лучший бомбардир "желто-черных" прошлого сезона Антон Балашов. На 70-й минуте гостям удалось сравнять счет. Игра завершилась со счетом 1:1.

В следующем матче первенства ФК "Череповец" 10 июня в гостях сыграет против ивановского "Текстильщика".

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/cherepovets_football_club
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец "Макси" продает гостиницу "Вологда" за 148 млн рублей
«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
Художественного руководителя Вологодского драмтеатра Зураба Нанобашвили обвиняют в сексуальных домогательствах
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц
Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
В Вологде ветром сорвало обшивку с дома для переселенцев в Прилуках
В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей
В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части
Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск
30.05.2018 [Общество]

«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года

2347
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фильмы стран Бакланского полуострова покажут на фестивале VOICES в Вологде в этом году
Трое жителей Вологды перевели мошенникам деньги за отдых в Абхазии
В Устюженском районе водитель иномарки сбил двух лосей
В Белозерском районе в пруду утонула 4-летняя девочка
В Вологодской области изменили критерий присвоения статуса малоимущей семьи
Футбольный клуб "Череповец" сыграл вничью первый матч Первенства МФФ "Золотое кольцо"
Конкурс экологических туристических маршрутов объявлен в Вологодской области
 
30.05.2018 [Общество]

«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года

2347
0
31.05.2018 [БлогоVO]

Долой деревья, даешь парковки! 

506
0
31.05.2018 [Обзор Прессы]

Мошенники крадут у россиян деньги на поддельных сайтах санаториев

31
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика