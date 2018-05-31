Конкурс экологических туристических маршрутов объявлен в Вологодской области

Жителям Вологодской области предлагают поучаствовать в конкурсе экологических туристических маршрутов «Зеленый маршрут», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для участия в конкурсе необходимо сформировать команду от 7 до 15 человек, в состав которой должны войти добровольцы, краеведы или историки, инструкторы по туризму, фотографы. До 13 июня участникам необходимо выбрать экологическую тропу, описать вариант туристской программы по выбранному маршруту, внести предложения по его развитию, популяризации и улучшению инфраструктуры, организовать субботник на экологической тропе по уборке бытового и природного мусора.

«Тремя муниципальными образованиями области подготовлены экологические маршруты, которые в настоящее время размещены на сайте «Волонтеры победы». Речь идет об экологической тропе по горе Мауре в Кирилловском районе, памятнике природы урочище «Каменная гора» в Бабаевском районе и экологической тропе в «Обитель батюшки Онего» в Вытегорском районе», - рассказал заместитель начальника департамента культуры и туризма области Дмитрий Шевцов.

С положением о конкурсе можно ознакомиться приз на сайте Туристско-информационного центра Вологодской области. Главный приз – путешествие в один из регионов России.

Конкурс проводится с 15 мая по 5 сентября 2018 года. Его организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.