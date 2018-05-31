Для зрителей спектакля «Земля крови» организуют трансфер из Вологды в Кириллов
Вологжане, желающие посетить спектакль «Земля крови» Вологодского драмтеатра, премьера которого состоится 25 июня в Кириллове, могут воспользоваться специально организованным трансфером.
Как сообщает областная филармония, одна из туристических фирм города предоставит для проезда комфортабельный автобус с экскурсоводом. Гостей Кирилло-Белозерского музея-заповедника ждет ужин и обзорная экскурсия.
Стоимость полного пакета услуг, включающего в себя трансфер, обзорную экскурсию по Кирилло-Белозерскому музею - заповеднику, ужин, посещение спектакля, составит 1550 рублей.
Кроме того, возможны варианты организации трансфера в зависимости от пакета услуг:
– трансфер, посещение спектакля – 1150 руб.
– трансфер, обзорная экскурсия по Кирилло-Белозерскому музею - заповеднику, посещение спектакля – 1300 руб.
– трансфер, ужин, посещение спектакля – 1400 руб.
Для желающих добраться до Кириллова самостоятельно цена входного билета на спектакль составит 300 рублей.
Отметим, что пьеса Леси Украинки "На полi кровi" (1909 г.), положенная в основу новой постановки, ранее ставилась только на Украине. Уникальность нового спектакля и в том, что на сцене будут исполняться арамейские и греческие песнопения, причем петь их будут сами актеры, а не приглашенный хор.
С сегодняшнего дня билеты на спектакль и трансфер можно приобрести в кассе Вологодского драматического театра (тел. 72-61-46), в кассе Вологодской филармонии (тел. 75-39-68), в центральной театрально-концертной кассе города (тел. 72-23-19).
Программа мероприятия:
19:00 – выезд от Вологодского драматического театра
21:00 – обзорная экскурсия по Кирилло-Белозерскому музею заповеднику
22:00 – ужин
23:00 – спектакль
00:30 – отъезд в Вологду