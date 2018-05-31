Для зрителей спектакля «Земля крови» организуют трансфер из Вологды в Кириллов

31.05.2018 [Культура]

Вологжане, желающие посетить спектакль «Земля крови» Вологодского драмтеатра, премьера которого состоится 25 июня в Кириллове, могут воспользоваться специально организованным трансфером.

Как сообщает областная филармония, одна из туристических фирм города предоставит для проезда комфортабельный автобус с экскурсоводом. Гостей Кирилло-Белозерского музея-заповедника ждет ужин и обзорная экскурсия.

Стоимость полного пакета услуг, включающего в себя трансфер, обзорную экскурсию по Кирилло-Белозерскому музею - заповеднику, ужин, посещение спектакля, составит 1550 рублей.

Кроме того, возможны варианты организации трансфера в зависимости от пакета услуг:

– трансфер, посещение спектакля – 1150 руб.

– трансфер, обзорная экскурсия по Кирилло-Белозерскому музею - заповеднику, посещение спектакля – 1300 руб.

– трансфер, ужин, посещение спектакля – 1400 руб.

Для желающих добраться до Кириллова самостоятельно цена входного билета на спектакль составит 300 рублей.

Отметим, что пьеса Леси Украинки "На полi кровi" (1909 г.), положенная в основу новой постановки, ранее ставилась только на Украине. Уникальность нового спектакля и в том, что на сцене будут исполняться арамейские и греческие песнопения, причем петь их будут сами актеры, а не приглашенный хор.

С сегодняшнего дня билеты на спектакль и трансфер можно приобрести в кассе Вологодского драматического театра (тел. 72-61-46), в кассе Вологодской филармонии (тел. 75-39-68), в центральной театрально-концертной кассе города (тел. 72-23-19).

Программа мероприятия:

19:00  – выезд от Вологодского драматического театра

21:00 – обзорная экскурсия по Кирилло-Белозерскому музею заповеднику  

22:00 – ужин

23:00 – спектакль

00:30 – отъезд в Вологду

Тэги: Голоса истории
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