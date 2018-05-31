В Череповце владелец «Киномира» обвиняет чиновников в уничтожении его бизнеса

В Череповце накануне вынесли приговор владельцу ООО «Киномир» и ООО «Техностром Северо-Запад» Павлу Пономареву. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, наказание считается условным, с испытательным сроком на 4 года, с установлением обязанностей являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в течение месяца уведомлять инспекцию о смене места жительства и работы, ежемесячно принимать меры к возмещению причиненного преступлением ущерба, предоставляя в инспекцию подтверждающие документы. Арест, надоженный на имущество ООО «Киномир» и ООО «Техностром Северо-Запад» в рамках уголовного дела, снят, - сообщила Newsvo пресс-секретарь Череповецого городского суда Ольга Волчатникова.

Кроме того, по решению суда, Пономарев обязан выплатить департаменту экономического развития Вологодской области в счет возмещения причиненного ущерба 20 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

По версии обвинения, в 2015 году у владельца «Киномира» возник преступный умысел на хищение бюджетных средств. Бизнесмен Пономарев, как субьект предпринимательства, имел право на получение субсидии, которая бы возмещала затраты по приобретению оборудования в лизинг. В итоге департамент экономического развития Вологодской области выделил кинотеатру 20 млн рублей по госпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы». Эти деньги кинотеатр мог использовать на платежи по лизинговым договорам. Однако «Киномир» использовал в данном случае возвратный лизинг: Пономарев продал комплект оборудования своей же фирме, которая впоследствии сдавала его в аренду продавцу по договору лизинга. Таким образом, цель субсидии – развитие бизнеса, достигнута не была.

Сам Павел Пономарев с решением суда несогласен. Он указывает на то, что подобным образом получают субсидии многие компании, кроме того, чиновники проверяли документы прежде чем выдать субсидию, и если там что-то было не так, они могли отказать в ее выдаче:

- Я уверен, что сделал все правильно — предоставил суду документы и доказательства в свою пользу. Конечно, буду подавать на апелляцию. К тому же, ранее подобные дела рассматривались и решались в пользу получателей субсидий. Все тут вокруг двух моментов вращается. Первый — это возвратный лизинг, им тьма компаний пользуется, он не запрещен, а я никогда не скрывал, что буду им пользоваться. Второй момент — что я якобы сдал заведомо ложные документы на получение субсидий. В федеральном законе четко говорится: прежде чем выдать или нет деньги чиновники должны дать мотивированное согласие либо отказ, то есть минимум прочитать документы. Куда чиновники смотрели, почему я тут один сижу? Мой бизнес из-за этого уголовного дела уничтожен, накрылся медным тазом, я о таком и подумать не мог. Мне предоставили помощь, а в итоге предприятия нет. У меня не то что волчий билет, а я не знаю что.., - рассказал Павел Пономарев официальному сайту Череповца.

Напомним, эта история длится уже не первый год. В 2017 году в Арбитражном суде рассматривался иск департамента экономического развития к «Киномиру». Финансисты пришли к выводу, что кинотеатру была неправомерно выделена субсидия 10 млн рублей (ред. - тогда речь шла об одной субсидии). Возвращать деньги кинотеатр отказался, поэтому чиновники обратились в суд. Суд установил, что при выделении субсидии были допущены ошибки со стороны самих чиновников, а именно конкурсной комиссии, но в то же время кинотеатр предоставил недостоверные сведения о зарплате работников. Кинотеатр тот суд проиграл.