В Нюксенице мастера приговорили к условному сроку за гибель сварщика на рабочем месте

В Нюксенице вынесли приговор бывшему мастеру строительно-монтажных работ, по вине которого на строительстве газопровода погиб электросварщик.

Напомним, несчастный случай произошел 29 марта на участке строительства газопровода в Нюксенском районе с 35-летним электросварщиком ручной сварки. Работник был зажат между сваренной плетью трубы газопровода и кабиной сварочного самоходного агрегата. Согласно заключению медэскпертов, смерть наступила от острой кровопотери и разрыва грудного отдела позвоночника. При этом за охрану труда на стройплощадке отвечал мастер строительно-монтажных работ.

- По версии следствия, обвиняемый работал в должности мастера строительно-монтажных работ на участке строительства системы магистральных газопроводов в Нюксенском районе. В силу служебных обязанностей мужчина отвечал за безопасные условия труда и производство работ с применением спецтехники. 29 марта 2017 года на одном из участков строительства обвиняемый не обеспечил в полной мере соблюдение правил безопасности в части определения опасных зон и недопущения в них посторонних. В результате в такую зону беспрепятственно прошел 35-летний работник организации, не осведомленный о начале работ, - отмечают следователи.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда». Приговором суда обвиняемому мастеру назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее фирма, в которой работал сварщик, была оштрафована инспекцией труда за нарушения трудового законодательства.