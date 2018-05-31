Ни один район Вологодской области не подал заявку на ремонт водопроводов в 2018 году

Реализацию в Вологодской области программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2014-2017 годах обсуждали накануне в региональном законодательном собрании.

По данным на 1 января 2018 года, в Вологодской области на селе проживают 325,1 тысячи человек, это примерно 27,6% от всего населения региона. Всего за несколько лет реализации программы развития на нее было направлено из областного и федерального бюджетов около 900 млн рублей. Основные направления программы - улучшение жилищных условий семей, газо- и водоснабжение, развитие сети ФАПов, спортивных сооружений, автомобильных дорог.

Так, на улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей на селе в 2017 году было потрачено 79 млн рублей (73 семьи получили выплаты), в этом году – 78 млн рублей (60 семей получат).

- За 2015-2017 годы введены в действие 65,17 км распределительных газовых сетей. В прошедшем году завершено строительство шести объектов газоснабжения в 4 районах области (Тотемский - 2, Вологодский - 2, Шекснинский, Великоустюгский районы). На 2018 год планируется построить объекты газификации в п.Сосновка Вологодского района, с.Шуйское Междуреченского района, д. Порохово и с.Устье Усть-Кубинского района, начать строительство газопровода в Великоустюгском районе с вводом 6,93 км газопроводов, - такие данные привел в своем отчете заместитель губернатора Михаил Глазков.

Что касается выделения денег на ремонт и строительство водопроводов, то в прошлом году в рамках программы была завершена реконструкция всего одного объекта - в Кирилловском районе (8,6 км сетей). В этом году на эти цели не будет выделено средств вообще – по словам Михаила Глазкова, нет заявок из районов.

Он отметил, что средства из бюджета на те или иные объекты предусматриваются только в том случае, если местные власти предоставляют в область проекты, прошедшие госэкспертизу. Получается «замкнутый круг»: у муниципалитетов нет денег, чтобы самим построить, к примеру, водопровод, но они не могут попросить их из бюджета, поскольку необходима проектно-сметная документация, на которую тоже нужны деньги.