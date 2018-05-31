Мать двух девочек, погибших при пожаре в селе Мякса, приговорили к исправительным работам

31.05.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе вынесли приговор 25-летней матери двоих детей, погибших во время пожара в селе Мякса, сообщили Newsvo в районной прокуратуре.

Напомним, тела трехлетней и годовалой девочек были обнаружены после пожара, возникшего в деревянном восьмиквартирном доме 28 сентября 2017 года. 25-летняя мать погибших девочек вышла из квартиры, оставив детей одних в комнате с включенными обогревателями.

«При этом женщина знала, что дом старый и имеются неполадки в системе электроснабжения. В результате теплового нагрева и аварийного режима работы электроприборов в квартире, в которой находились дети, произошло возгорание, дом был охвачен огнем. Обе девочки погибли, без взрослых они не могли спастись», - отметил помощник прокурора Череповецкого района Сергей Шилов.

Первоначально уголовное дело по факту гибели детей было возбуждено СУ СК РФ по Вологодской области по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), однако потом оно было переквалифицировано на ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Приговором суда мать погибших девочек признали виновной в заведомом оставлении без помощи своих детей, находящихся в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству. Ей назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

«Данное преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, максимальное наказание – до года лишения свободы. Если же подсудимый ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы, как в данном случае, максимальное наказание не назначается», - говорит Сергей Шилов.

Тэги: пожар, приговор, гибель ребенка
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