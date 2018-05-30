Высшие чины вологодского УМВД отчитались о своих доходах

30.05.2018 [Общество]

Полицейские, занимающие руководящие должность в вологодском УМВД, отчитались о своих доходах

Самый большой доход оказался у заместителя начальника УМВД России по Вологодской области - начальника полиции Арсена Ханвердиева: он составил 4 255 312,16 рублей. В собственности Арсена Шихрагимовича числится 1/4 квартиры площадью 64,20 кв. м., квартира площадью 37 кв. м. и автомобиль Land Rover Range Rover 2017 года выпуска.

Начальник УМВД по Вологодской области Виктор Пестерев заработал в 2017 году 2 123 671,5 рублей. Он имеет квартиру 77,7 квадратных метров, два земельных участка, 1/2 долю жилого дома площадью 46 квадратных метра, а также легковой автомобиль HYUNDAI SANTA FE 2012 года выпуска.

Виктор Новиков, занимающий должность врио заместителя начальника УМВД России по Вологодской области, машин не имеет, не зарегистрированы они и у супруги. В 2017 году он заработал 1 162 064,15 рублей.

У заместителя начальника УМВД России по Вологодской области Ивана Смирнова заработок не намного больше - 1 468 035,40 рублей. Из транспортных средств на двоих с супругой - прицеп и Chevrolet Spark 2007 года. В собственности Ивана Владимировича числится ½ земельного участка площадью 5 904 кв. м. и квартира 86,6 кв. м. Жена заместителя начальника заработала за прошлый год всего 90 000 рублей.

Отметим, что согласно декларациям о доходах, ни у кого из полицейских нет в пользовании большой служебной квартиры в элитном новом доме на Челюскинцев, 23 в Вологде. Напомним, в феврале Newsvo писал, что областное управление МВД планировало потратить на ее ремонт около миллиона рублей.

Тэги: МВД, доходы
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