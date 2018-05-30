Покушение на журналиста Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ - он жив

30.05.2018 [Общество]
Покушение на журналиста Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ - он жив

Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения, сообщает "Медуза". Все произошедшее было частью оперативной операции.

Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста.

- Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России. Мне предложили поучаствовать в этой спецоперации, других вариантов нет. Либо работаем, либо работаем. Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели, - цитирует слова Бабченко телеграм-канал "Медузы".

Как подчеркнул представитель СБУ, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещал награду ветерану АТО в размере 40 тысяч долларов.

Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
Владелец "Макси" продает гостиницу "Вологда" за 148 млн рублей
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц
Два человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Сямженском районе
Художественного руководителя Вологодского драмтеатра Зураба Нанобашвили обвиняют в сексуальных домогательствах
В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части
В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей
Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск
28.05.2018 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей

2816
0
30.05.2018 [Происшествия]

В Череповце фирму «Русметпром» оштрафовали на 1 млн рублей за подкуп менеджера «Северстали»

449
0
29.05.2018 [Происшествия]

В Шекснинском районе пенсионерка перевела мошеннику 886 тысяч рублей

1944
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Высшие чины вологодского УМВД отчитались о своих доходах
Покушение на журналиста Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ - он жив
«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года
В Вологде ветром сорвало обшивку с дома для переселенцев в Прилуках
Спортмены из Вологодской области стали призерами Специальной Олимпиады России
Доминик Фурх станет новым вратарем ХК "Северсталь"
В Нюксенице главный бухгалтер районной ветстанции присвоила 300 тысяч рублей
 
30.05.2018 [Общество]

«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года

595
0
30.05.2018 [БлогоVO]

Парад Победы изнутри

482
0
28.05.2018 [Обзор Прессы]

Власти могут повысить НДС до 20%

852
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика