Покушение на журналиста Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ - он жив

Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения, сообщает "Медуза". Все произошедшее было частью оперативной операции.

Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста.

- Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России. Мне предложили поучаствовать в этой спецоперации, других вариантов нет. Либо работаем, либо работаем. Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели, - цитирует слова Бабченко телеграм-канал "Медузы".

Как подчеркнул представитель СБУ, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещал награду ветерану АТО в размере 40 тысяч долларов.