Спортмены из Вологодской области стали призерами Специальной Олимпиады России

30.05.2018 [Спорт]

С 25 по 28 мая в Анапе состоялась Спартакиада Специальной Олимпиады России. Более двухсот спортсменов из 26 регионов страны боролись за звания лучших в юнифайд-гандболе, теннисе и легкой атлетике.

На счету вологжан три серебряных и одна бронзовая медаль, все в лёгкой атлетике. Александр Ожогин занял второе место в беге на 100 метров, Алексей Севрюгин  - в прыжках в длину. Данил Воробьев завоевал две медали: серебряную в беге на 400 метров и бронзовую на стометровке.

Отметим, что по итогам соревнований была сформирована сборная России, которая представит нашу страну на Летней Всемирной Специальной Олимпиаде, в ОАЭ (Абу-Даби) 2019 года.

 

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