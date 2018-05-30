Спортмены из Вологодской области стали призерами Специальной Олимпиады России

С 25 по 28 мая в Анапе состоялась Спартакиада Специальной Олимпиады России. Более двухсот спортсменов из 26 регионов страны боролись за звания лучших в юнифайд-гандболе, теннисе и легкой атлетике.



На счету вологжан три серебряных и одна бронзовая медаль, все в лёгкой атлетике. Александр Ожогин занял второе место в беге на 100 метров, Алексей Севрюгин - в прыжках в длину. Данил Воробьев завоевал две медали: серебряную в беге на 400 метров и бронзовую на стометровке.



Отметим, что по итогам соревнований была сформирована сборная России, которая представит нашу страну на Летней Всемирной Специальной Олимпиаде, в ОАЭ (Абу-Даби) 2019 года.



