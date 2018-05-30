В Нюксенице главный бухгалтер районной ветстанции присвоила 300 тысяч рублей

30.05.2018 [Происшествия]

В Нюксенице вынесли приговор главному бухгалтеру районной станции по борьбе с болезнями животных. Женщина присвоила себе около 300 тысяч рублей выручки.

Судом установлено, что хищения происходили в период с 24 февраля 2015 года по 13 декабря 2017 года. Обвиняемая, находясь на рабочем месте, присваивала себе деньги бюджетного учреждения, полученные за оказанные услуги по лечению животных.

- При этом факты хищения скрывала путем внесения ложных сведений в приходные кассовые ордера о принятии денежных сумм от ветеринарных врачей. Похищенными денежными средствами подсудимая распорядилась по собственному усмотрению, причинив бюджетному учреждению ветеринарии имущественный ущерб в общей сумме свыше 300 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

На суде женщина полностью признала свою вину и заявила, что раскаивается. Суд назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, она обязана возместить причиненный преступлением ущерб.

Тэги: присвоение
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