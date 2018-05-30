В Вологодском государственном музее-заповеднике откроется выставка старинных кукол

В Вологодском государственном музее-заповеднике 31 мая откроется выставка «Очарование куклы».

Как сообщают организаторы, экспонатами выставки станут около 50 кукол из личной коллекции Людмилы Клевакичевой. Основу экспозиции составят куклы XIX – начала XX веков, сделанные во Франции, Германии, Америке.

Также на выставке можно будет увидеть и современные экземпляры, например, английские куклы, созданные по старой французской технологии.

Дополнят экспозицию фотографии столетней давности с изображением детей с их любимыми куклами.

Открытие выставки состоится в 16:00 в художественном отделе Кремля. Выставка будет работать до 5 августа.