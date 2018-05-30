В Череповце фирму «Русметпром» оштрафовали на 1 млн рублей за подкуп менеджера «Северстали»

30.05.2018 [Происшествия]

Череповецкий суд оштрафовал  ООО «Русметпром» за взятки общей суммой в 900 тысяч рублей, переданные менеджеру «Северстали».

Установлено, что с августа 2015 года по 26 июля 2017 года представитель фирмы незаконно передал менеджеру ПАО «Северсталь», вознаграждение в общей сумме свыше 900 тысяч рублей.

- За эти деньги он обеспечивал ускорение выполнения заказа компании на поставку металла и подробно информировал представителя фирмы о степени готовности заказа, - рассказали Newsvo в областной прокуратуре.

Прокуратура города Череповца вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО «Русметпром» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ – «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Постановлением мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 16 фирма привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Менеджер, принимавший взятки, в декабре 2017 года был осужден за коммерческий подкуп к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, в доход государства в счет конфискации имущества взысканы деньги, полученные им в результате совершения преступления.

Тэги: коммерческий подкуп, Северсталь
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