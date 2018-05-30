Художественного руководителя Вологодского драмтеатра Зураба Нанобашвили обвиняют в сексуальных домогательствах

Художественного руководителя Вологодского драмтеатра Зураба Нанобашвили подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к двум студенткам областного колледжа искусств.

Некоторое время назад несовершеннолетние девушки, которые участся на втором курсе, написали соответствующее заявление в прокуратуру области. Эту информацию Newsvo подтвердили в ведомстве и сообщили, что заявление было передано в региональное управление следственного комитета.

В СУ СК РФ по Вологодской области ситуацию не комментируют. Сам Зураб Нанобашвили пока не в Вологде, сказали в приемной драмтеатра.

Зураб Нанобашвили с 2012 года является председателем предметной (цикловой) комиссии по специальности «Актерское искусство» областного колледжа искусств и учит студентов актерскому мастерству.