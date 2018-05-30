В Никольском районе два сельских поселения объединили в одно

В Никольском районе объединили два сельских поселения: Пермасское присоединили к Краснополянскому. Административным центром обоих поселений теперь будет Никольск. Соответствующий законопроект приняли сегодня на сессии депутаты Законодательного собрания области.

- Решение было принято жителями на публичных слушаниях, потом одобрено депутатами местных представительных органов. Главная цель – оптимизация затрат на органы местного самоуправления, высвободившиеся деньги будут направлены на решение местных проблем – благоустройство, уличное освещение, и так далее, - рассказал депутат Законодательного собрания Вологодской области, председатель комитета по вопросам местного самоуправления Александр Гордеев.

За последние годы 252 сельских поселения Вологодской областибыли укрупнены до 158, а число муниципальных служащих сокращено 1,4 раза. По данным пресс-службы ЗСО, это позволило направить сэкономленные средства - более 200 миллионов рублей - на благоустройство территорий.