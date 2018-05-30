Вологодские депутаты предлагают упростить схему отмены штрафов из-за неисправных камер видеофиксации

30.05.2018 [Общество]

Вологодские депутаты предлагают разрешить ГИБДД самостоятельно отменять штрафы, выписанные из-за неправильно работающих камер видеофиксации нарушений. Сейчас это происходит только по заявлению водителя.

- Речь идет о внесении изменении в кодекс об административных правонарушениях. Мы предлагаем наделить должностных лиц правоохранительных органов правом самостоятельно отменять постановления о назначении административных штрафов, которые были вынесены из-за неправильно работающих камер фотовидеофиксации нарушений, - рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Напомним, с ноября 2016 по февраль 2017 года неправильно работала камера видеофиксации нарушений ПДД на автодороге Вологда - Новая Ладога в районе выезда из Шексны. Из-за технического сбоя было выписано около 10 тысяч необоснованных штрафов.

- Отменено в итоге было только 2 тысячи из этих постановлений, потому что остальные люди просто не обратились за их отменой. А самостоятельно органы ГИБДД не могут отменить уже вынесенные постановления, потому что действующая редакция административного кодекса это сделать не позволяет, - рассказала Лариса Кожевина.

Законопроект, предложенный вологодскими депутатами, сегодня был поддержан на сессии областного ЗСО и в ближайшее время будет передан на рассмотрение депутатов Госдумы.

Тэги: законы, штрафы, видеокамеры
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