Марина Денисова назначена зампредседателя комитета по аграрному комплексу заксобрания Вологодской области

Депутат заксобрания Вологодской области Марина Денисова назначена на должность заместителя председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию регионального парламента.

Соответствующее решение было принято 30 мая на сессии ЗСО.

- Это решение позволит нам снять ряд вопросов организационного характера. Финансовых затрат не потребуется, поскольку Марина Васильевна работает на непостоянной основе, - прокомментировал назначение председатель комитета по аграрному комплексу и продовольствию ЗСО Владимир Буланов.

- Это будет такая синергия компетенции и профессиональных качеств коллеги Буланова и неуемной энергии Марины Васильевны, - сказал депутат ЗСО Георгий Шевцов.