Марина Денисова назначена зампредседателя комитета по аграрному комплексу заксобрания Вологодской области
30.05.2018 [Политика]
Депутат заксобрания Вологодской области Марина Денисова назначена на должность заместителя председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию регионального парламента.
Соответствующее решение было принято 30 мая на сессии ЗСО.
- Это решение позволит нам снять ряд вопросов организационного характера. Финансовых затрат не потребуется, поскольку Марина Васильевна работает на непостоянной основе, - прокомментировал назначение председатель комитета по аграрному комплексу и продовольствию ЗСО Владимир Буланов.
- Это будет такая синергия компетенции и профессиональных качеств коллеги Буланова и неуемной энергии Марины Васильевны, - сказал депутат ЗСО Георгий Шевцов.