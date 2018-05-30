Бесплатную детскую площадку в Парке ветеранов в Вологде перенесут в другое место

Жители Вологды возмущаются ликвидацией бесплатной детской площадки с качелями, лесенками и горками в Парке ветеранов, которая работала там несколько десятков лет. Чтобы узнать, почему убрали популярные среди детей соружения, Newsvo связался с руководством компании "Аркон", в управлении которой находится парк. Управляющий заверил, что бесплатная детская площадка вернется в парк обновленной через полторы недели, просто поменяет свое место.

Напомним, в декабре 2016 года администрация Вологды сдала Парк ветеранов в аренду на 25 лет фирме «Аркон». Компания должна ежегодно платить в бюджет города 1 701 094,75 рублей.

- Сегодня в парке ветеранов убрали последние бесплатные качели и горки для детей. Парк сдан в аренду предпринимателю. Все аттракционы и развлечения для детей платные. Почему власти города не могут установить для детей бесплатный детский городок, как, например у дк Пз или на площади Чайковского, ведь парк ветеранов очень любят посещать вологжане с детьми и не у всех есть возможность платить за дорогостоящие аттракционы. Власти, установите в парке ветеранов бесплатный детский городок!!! - пожаловалась в соцсети вологжанка Екатерина Симачева (ред. - орфография и пунктуация автора поста сохранены).

Фото vologda-portal.ru

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент Newsvo связался с руководством Парка ветеранов. Нам ответили, что бесплатную детскую площадку действительно убрали, но пообещали, что ее вернут через неделю-полторы обновленной.

- Городок, который у нас был бесплатный, вчера был убран. У нас в августе была проверка прокуратуры, и совместно с Роспотребнадзором нам запретили ее использовать. Она не соответствует ГОСТам. Там, где стоит площадка, на земле, она тоже не соответствует ГОСТам. Должно быть единое пространство. Они еще в тот год предписали все убрать. Мы сейчас качели, которые там были, ремонтируем. Сейчас они чистятся и будут покрашены. И втулки у качелей, сам механизм, который двигают качели, мы сейчас тоже меняем. Сроки точные не скажу, неделя- полторы. Качели старые, все упирается во втулки. Если мы их не купим готовые, то будем их на заказ делать. Все упирается в то, в какие сроки они нам сделают. То есть площадка у нас будет. Поставим в другое место, напротив этой детской площадки у нас там есть закрытая платная площадка. У нас там качели стоят, песочница-машинка и туда же мы поставим качели. Мы откроем ее. Там будет вход через калитку, но она будет бесплатной для всех, - пояснил управляющий Парком ветеранов Максим Демидов.

Напомним, согласно договору аренды, инвестор обязан в течение трех лет разработать план реконструкции парка, реализовать его он должен также в течение трех последующих лет. Один из учредителей "Аркона" Павел Архипов рассказал в декабре 2016 года, что в 2022 году в парке появится новый забор, новые дорожки и новые аттракционы. Он также пообещал, что будет очищен пруд, а всю территорию парка охватит бесплатный вай-фай.

- Первую часть проекта мы уже отдали на согласование в администрацию в отдел архитектуры. И после того, как они согласуют, мы делаем инженерные сети, проект и начнем уже реализовывать. В первую очередь мы хотим сделать освещение в Парке ветеранов, потому что у нас много жалоб поступает, что не хватает в парке именно освещения, - рассказал Максим Демидов.

В тему

В ноябре 2017 года вологжанка обратилась в онлайн-приемную на сайте облатсного правительства по поводу закрытия выгульно-дрессировочной площадки в Парке ветеранов, которая была открыта там в феврале 2013 года. Из ответа следует, что арендатор не обязан содержать впарке такую площадку, но жители могут сами обратиться к нему, чтобы заключить договор: