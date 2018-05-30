«У нас в Голландии такого нет»: вологодскими дольщиками заинтересовался журналист из Нидерландов

Наталья Рюмина

В Вологде побывал специальный корреспондент голландского телеканала RTL Nieuws Мартин Смирс. Он зашел в редакцию Newsvo, чтобы узнать подробности об этой ситуации, а мы расспросили его, как обстоят дела со строительством жилья в Нидерландах. Мартин говорит, у них такой проблемы нет.

Последние три месяца Мартин Смирс работает в России специальным корреспондентом, снимая сюжеты для голландского телеканала RTL Nieuws. Это и политические новости, и разные бытовые сюжеты, которые могут быть интересны жителям Нидерландов. Одним из таких сюжетов, считает Мартин, может стать история о проблемах дольщиков.

«В наш адрес сыпались угрозы»

Мартин снимал свалки Волоколамска, освещал военные действия в Донбассе, рассказывал про расследование крушения Боинга 777. Теперь Мартин решил рассказать жителям Нидерландов о российских дольщиках.

«Это очень большая проблема для России. У нас в Голландии такого нет, чтобы люди так запросто оставались без жилья. По официальным данным, в России 800-900 проблемных объектов. Можно сделать карту с огненными точками», - делится планами Мартин.

Одна из огненных точек – Вологда. Со своей камерой Мартин поехал в злополучный дом на Сосновой, 6/8 в Кувшиново. Дом «стоит» уже четвертый год, инвестор не может получить льгот, которые положены тем, кто готов достраивать такие дома, а люди все это время слушают обещания властей о том, что их проблемы будут решены.

Мартин говорит, что в Голландии тоже есть дольщики, но, как правило, проблем в этой сфере нет - страховые компании добросовестно несут свои обязательства.

В Кувшиново мы с Мартином поехали 23 мая. Там его уже ждали дольщики, который уже четвертый год не могут получить свое жилье. Кирпичи со стройплощадки понемногу «убывают», на первом этаже дома пытались поселиться бомжи, спровоцировав пожар, цемент испорчен, штукатурка рассыпается. Дом мокнет под дождем и «умирает» вместе с надеждами дольщиков.

«Когда-то у меня здесь был дом в Кувшиново. Вон там, за пригорком», - рассказывает свою историю голландскому журналисту Любовь Чичамина.

Свой дом ей пришлось отдать Светлане Шабуриной (ред. – владелец строительной фирмы СУ-13, возводившей дома в Кувшиново и Шексне, в отношении которой было возбуждено уголовное дело) – по словам Любови Чичаминой, она боялась, что ее дом сожгут.

«Помню, все мимо нас ходили, спрашивали «Не сожгли вас еще?», нам не хотелось из своего дома уезжать. Но Шабурина победила, в наш адрес сыпались угрозы. Зачем ей нужен был этот участок не понятно, сейчас на нем ничего не стоит», - рассказывает женщина Мартину, показывая из окна стройки место, где стоял ее дом. Любовь со своей семьей сейчас вынуждена снимать квартиру.

За их дом директор обанкротившегося СУ-13 Светлана Шабурина, которая сейчас находится под следствием, предложила две квартиры на Сосновой 6/8.

Любовь показывает Мартину плакаты, которые вывешивала на дом, когда они еще только начинали борьбу за свои квартиры, рассказывает о своей семье.

«Мы сейчас вынуждены снимать жилье, трехкомнатную квартиру. Там живу я с сыном, дочь со своим сыном. Мы, конечно, все работаем, я, например, подрабатываю в такси. 17 тысяч отдаем за жилье. Сначала две квартиры снимали, но потом решили объединиться. Так дешевле», - поясняет Любовь.

«Меня удивляет, что это большая проблема для страны»

«Из этого получится хорошая история», - говорит Мартин. Узнав о проблемах вологодских дольщиков, он решил поинтересоваться, есть ли что-то подобное в Нидерландах, поскольку сам он о таких случаях у себя на родине слышал.

«Я уточнил у голландских строителей, какая там ситуация. Во-первых, там страховка и там банкротств очень мало. Меня удивляет, что это большая проблема для страны, много людей страдает, но почему-то редко получается взыскать деньги обратно или узнать, куда ушли деньги. Вообще строительство всегда на слуху. Проблемы в этой сфере и в Голландии есть. Например, метро Амстердама уже строится очень долго и там большая задержка. Но то, что это происходит с жильем, я такого не видел в своей стране. Точно не в таком масштабе, как в России».

В это время Любовь показывает фотографии домов, которые были снесены СУ-13:

«Мы раньше все время с одной бабушкой сюда ходили. У нее тоже дом свой был. Его снесли. Она все ждала, когда же достроят положенную ей квартиру. А потом пропала…».

«В Голландии ничего не происходит»

Мартин прекрасно говорит по-русски, он окончил факультет славянских языков.

«С Россией я познакомился еще в студенческие годы, приезжал сюда учиться по обмену. Жил в Иркутске, в Петербурге», - рассказывает Мартин. В России он встретил свою будущую жену. «Она из Бурятии, чистая бурятка. Сейчас живет в Голландии. А я вот здесь снимаю сюжеты о России», - говорит Мартин. С женой они общаются в ватсапе.

Мартину нравится Россия. Говорит, здесь всегда много интересных тем. Единственное, чему он сильно поражен, - тому, как русские водят машину.

«Люди покупают права и едут, как дебилы. Не все, конечно, но в Голландии часто говорят: «Будь осторожным в России, когда ты переходишь дорогу».

Он не понимает, откуда взялась эта агрессия (ред. – так это называет Мартин) за рулем, ведь русские сами по себе очень интересные люди.

«Им постоянно есть о чем поговорить. В Голландии ничего не происходит, это богатая страна. Там уже все есть, это, в принципе, хорошо. Люди живут своей маленькой жизнью. Но там далеко не всегда есть то, о чем можно рассказывать. А у русских полно историй. Я как-то смотрел сериал о жизни в России, и там был героем водитель метро. Это такая самая обычная должность, но этот водитель так философски рассуждает о жизни, он так много читал и так далее. Это вообще круто. Тут больше происходит. В том числе и сложностей, к сожалению, возьмем в пример тех же обманутых дольщиков», - рассуждает Мартин.

Мартин сделал для себя очень интересное наблюдение: «Если я говорю русскому человеку – «ты настоящий европеец», то это большой комплимент, если я говорю, что «ты азиат» – это звучит для русского как оскорбление».

Если есть время, Мартин всегда путешествует по нашей стране поездом.

«Это прекрасная возможность поговорить с людьми, поговорить с ними о жизни. Я где-то прочитал, что для европейцев поезд – это общественное место, где просто сидишь и все, а для русских поезд – это как гостиная, где все друг с другом общаются».

Мартин вспоминает, что его пугали в Голландии правоохранительными органами в России. «Но на самом деле никто никогда не препятствовал моей работе. Всего один раз смотрели аккредитацию, все в рамках закона».

Когда мы спросили Мартина, что именно ему нравится в России, чего нет в Голландии, он незамедлительно ответил, что у нас замечательное метро.