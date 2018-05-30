В Череповце вынесли приговор девушке, которая во время ссоры убила избивавшего ее мужа

В Череповце вынесли приговор 28-летней девушке, которая убила избивавшего ее мужа, находясь в состоянии аффекта.

Известно, что в браке супруги прожили четыре года. По версии следствия, долгое время между обвиняемой и ее 30-летним мужем на бытовой почве происходили ссоры и конфликты, в ходе которых мужчина оскорблял ее и проявлял агрессию, неоднократно применяя физическую силу.

- Женщина долго находилась в условиях психотравмирующей ситуации и в ходе очередной ссоры 29.07.2017, когда женщине супруг стал наносить побои, она в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) вооружилась кухонным ножом и нанесла клинком один смертельный удар обидчику в грудь, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство, совершенное в состоянии аффекта". Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года.

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