Владелец "Макси" продает гостиницу "Вологда" за 148 млн рублей

Гостиницу «Вологда» на Мира, 92 выставили на продажу вместе с земельным участком. Цена - 148 млн рублей (около 30 тыс. руб. за кв. м.). Соответствующее объявление появилось на нескольких сайтах по продаже коммерческой недвижимости.

Скриншот с сайта vologda.cian.ru

В объявлении отмечается, что номерной фонд гостиницы включает в себя 175 мест, 137 номеров: одноместные и двухместные уютные номера, студии, а также номера категории люкс. В здании также имеется: ресторан на 80 посадочных мест с VIP-залом на 40 посадочных мест; конференц-зал на 30 посадочных мест; парикмахерская; косметический салон; туристическая фирма.

Площадь земельного участка 2565 м2. Площадь здания гостиницы 4910,1 м2.

Напомним, первоначально гостиница «Вологда» принадлежала муниципалитету, но в октябре 2013 года город продал 100% акций ОАО «Гостиница «Вологда» за 144 569 000 рублей Богачевой Татьяне Николаевне. Как нам стало известно из собственного источника, она представляла интересы компании "Макси". Позднее, 25 июня 2014 года ОАО было преобразовано в ООО «Гостиница «Вологда», единственным учредителем которого, согласно данным rusprofile.ru, является владелец компании «Макси» Максим Роздухов.