Пьяный вологжанин во время ссоры задушил соседа по коммунальной квартире

30.05.2018 [Происшествия]

В Вологде 37-летний мужчина подозревается в убийстве соседа по коммунальной квартире, сообщает региональное управление следственного комитета.

- По версии следствия, вечером 26 мая 2018 года в одной из комнат коммунальной квартиры на ул. Гагарина Вологды между соседями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе нее 37-летний мужчина повалил соседа на пол, нанес множество ударов руками по лицу, а затем руками сдавил шею потерпевшего. От причиненной механической асфиксии 33-летний вологжанин скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

На шум конфликта из соседней комнаты вышел отец погибшего, который прогнал подозреваемого и вызвал скорую медицинскую помощь. Врачи сообщили о смерти потерпевшего в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищения, заключен под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: пьянство, ссора, убийство
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