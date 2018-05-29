В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко

29.05.2018 [Происшествия]
В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко.  Покушение было совершено в его доме в Днепровском районе Киева. Скорую вызвала его жена, которая до этого, находясь в ванной комнате, услышала хлопки, вышла и обнаружила мужа в луже крови.

"Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", — написал на своей странице в Facebook член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

По сведениям издания "Обозреватель", Бабченко умер по пути в больницу. "В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", — заявил собеседник информационного портала.

Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала «112» заявил, что «самая очевидная» версия убийства — профессиональная деятельность Аркадия Бабченко.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», сотрудничал с «Новой газетой» и другими изданиями. В 2017 году он переехал в Прагу, поскольку в России ему угрожали из-за его комментариев в социальных сетях. Затем он перебрался в Киев, где работал на крымскотатарском телеканале ATR. Журналист последовательно критиковал политику России в отношении Украины, пишет Коммерсантъ.

По факту убийства журналиста возбуждено уголовное дело.

- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто. Только страшно по-разному.  <...> Сейчас страх уже другой. Не такой острый. Как-то устаканился, что ли... Сейчас, по крайней мере, я уже продлил свой род. Эта ниточка жизни не будет разорвана. Ведь что такое бессмертие, как не наши дети, верно? Мы продолжаемся в них. Так что, по крайней мере, за это я спокоен. Но страшно, что не увидишь, как растет твой ребенок. Никогда больше не сможешь обнять. И дочка никогда не сможет обнять тебя. Вот это уже жалко. Но тут уж ничего не поделаешь. Издержки профессии. Надо это осознавать. Надо понимать, что работа у тебя такая - если потребуется, умереть вместе с этими людьми, - написал Аркадий Бабченко на странице портала The Question в 2017 году.

 

Тэги: журналисты
Фото: РИА Новости
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