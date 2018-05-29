Снос пристройки к сидоровским баням в администрации Вологды назвали реконструкцией

Любовь Южакова

В Вологде в субботу снесли пристройку к зданию сидоровских бань на Набережной VI армии, 117. Несмотря на то, что здание является объектом средовой застройки, и снос его запрещен, ни городская администрация, ни комитет по охране памятников архитектуры нарушений в этом не видят.

О том, что часть исторического здания разрушают с помощью экскаваторов, рассказали градозащитники движения «Настоящая Вологда».

- Мы приехали на место, вызвали полицию. Из документов, которые предоставили нам, было только письмо из Комитета по охране объектов культурного наследия, в котором говорится, что разрешение дано лишь на дальнейшую разработку проекта. Самого проекта реконструкции здания нет, - рассказала Newsvo координатор движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова.

То, что увидели вологжане на месте сидоровских бань в субботу. Фото "Настоящей Вологды".

Позже на место, по словам градозащитников, прибыл заммэра Вадим Цепа. Он дал пояснения полиции и пригласил координаторов «Настоящей Вологды», представителей Комитета по охране ОКН и разработчиков проекта на совещание, которое состоялось в городской администрации вчера. Однако разобраться в ситуации оно не помогло.

- На совещании главный архитектор Вологды Александр Борисовский говорит, что это был не снос, а реконструкция. Я говорю: «Как реконструкция, если у вас проекта нет?». Он говорит: «А он разрабатывается!». То есть мы сначала снесем, а потом разработаем проект, как его сносить? Это нормально вообще? Если вы собираетесь часть здания убирать, то нужно же определить, как это будет делаться, чтобы остальное здание от этого не упало. Там торчит стяжка, полкрыши нет, как это все будет консервироваться? Нам так и не ответили, – рассказывает Елена Смиренникова.

В сообщении, которое появилось сегодня на новостном сайте городской администрации, говорится, что 26 мая прошли «первые работы по реконструкции объекта историко-архитектурной среды. Рабочие разобрали пристройку каменного здания по Набережной VI Армии, 117»

- Здание, построенное в конце XVIII века, изначально было двухэтажным. В середине 30-х годов второй этаж был утрачен. На объекте много напластований. Есть и более поздние пристройки, и внутренние переделки. Здание является объектом историко-архитектурной среды. Снос данных объектов запрещен, возможна реконструкция. Разбор пристройки, которая была возведена гораздо позже, в конце XIX века, – это первая часть работ по реконструкции объекта. Концепцией предусматривается сохранение основного тела здания, надстройка второго этажа и восстановление исторического облика», – пояснил заместитель начальника департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

Так теперь выглядит "реконструируемое" здание. Фото "Настоящей Вологды".

Отметим, что согласно законодательству, реконструкцию нельзя начинать до одобрения проекта работ.

Снесенная пристройка, которую в администрации называют поздней, была построена в 1860 годах. Также городская администрация сообщает, что проектное предложение по реконструкции сидоровских бань, которые сейчас находятся в частной собственности, рассмотрено и одобрено областным Комитетом по охране культурного наследия. Отмечается, что пристройка была снесена для того, чтобы «подвинуть» на ее место в будущем здание «Дома со штурвалами» на Чернышевского, 2.

- Согласно генеральному плану, дом на Чернышевского, 2, будет смещен в сторону от дороги на 7 метров, чтобы пыль с проезжей части не летела на здание. Часть дома будет располагаться на месте демонтированной пристройки», – пояснил Александр Борисовский.

Почему нельзя было отодвинуть дом на пустующий участок, за крыло здания бань, не снося его, градозащитникам на совещании так и не ответили.

Историческая справка

Здание на Набережной VI армии, 117 - первоначально двухэтажный дом, по данным БТИ, построено в 1792 году. Однако, как пишет портал historymaps35.ru, дом отмечен уже на плане города 1780 года. Дом был частью городской усадьбы. Согласно последним исследованиям, в обывательской книге Вологды он значится во владении Марфы Петровны Рыбниковой, унаследовавшей его от своего мужа – купца 1 гильдии Федора Рыбникова.

В начале XIX века домом владела их дочь Елизавета Митрополова, в 1834 году у наследников которой в нем размещалась Казенная палата. В середине века в нем располагался Общественный клуб, затем здание неоднократно меняло владельцев, пока один из них – Кандид Ксанфиевич Сидоров не приспособил его под общественные («коммерческие») бани, по фамилии которого они получили название «Сидоровских». Впоследствии ими владел купец Назаров. После революции бани продолжали функционировать, пока их не закрыли по санитарным показателям. В 1-й половине ХХ века (вероятнее всего в 1930-е годы) второй этаж здания обветшал и был разобран.

Фото historymaps35.ru