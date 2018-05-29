Житель Череповецкого района подпилил решетку на окне магазина и украл из кассы 39 тысяч рублей

В Череповецком районе бывший работник магазина украл из кассы 39 тысяч рублей и устроил застолье для сельчан. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 мая этого года в селе Воскресенское на Мусоре.

Сообщение о том, что из кассы магазина в селе Воскресенское-на-Мусоре пропали 39 тысяч рублей, поступило к правоохранителям на прошлой неделе. Полицейские осмотрели место преступления и пришли к выводу, что к краже может быть причастен 40-летний мужчина, который ранее работал в магазине.

В ходе розыскных мероприятий подозреваемого задержали в доме его приятеля в компании мужчин, которые выпивали. У подозреваемого изъяли 15 тысяч рублей.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что кражу спланировал еще в прошлом месяце, когда еще трудился в магазине, и подпилил решетку на окне. В ночь с 22 на 23 мая он отогнул решетку, выставил оконное стекло и через окно попал в подсобное помещение, а оттуда, повредив замок, в магазин. Он знал, что касса на ночь не закрывается, и забрал из нее 39 тысяч рублей. Ранним утром он собрал компанию приятелей и купил алкогольной, табачной продукции, продукты в соседнем ларьке, оплатив все крадеными деньгами. Потом компания отправилась к одному из мужчин на квартиру, где устроила застолье.

Как сообщает пресс-служба Череповецкого района, подозреваемый - житель соседней деревни. В селе Воскресенское-на-Мусоре он не имел постоянного места жительства, проживал то у одного приятеля, то у другого. Нигде не работал, ранее судим не был.