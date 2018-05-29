Вологжанка Ксения Тугуши стала победительницей Первенства Северо-Запада по дзюдо

С 25 по 28 мая в городе Тосно Ленинградской области прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо. За звание сильнейших на татами боролись около 70 спортсменов из всех регионов округа.

Вологжанка Ксения Тугуши завоевала золото в весовой категории до 48 кг. В финальной схватке Ксения одержала победу над Марией Калиничевой из Архангельской области. Весь бой шел на равных, и лишь в конце поединка Ксении удалось провести атаку, которая принесла вологжанке победу.