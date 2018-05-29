После ареста «Лексуса» предприниматель из Вологды погасил долг в 600 тысяч рублей

29.05.2018 [Общество]
После ареста «Лексуса» предприниматель из Вологды погасил долг в 600 тысяч рублей

Житель Вологды, не пожелавший расставаться со своим «Lexus RX» и торговыми помещениями на улице Герцена, 14, которые он сдавал в аренду, оплатил долг более чем в 600 тысяч рублей. 17 мая судебные приставы сообщали, что иномарка была арестована и отправлена спецстоянку.

- Мужчина задолжал компенсацию материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия свыше 200 тыс. руб., а также за гражданином числится долг в пользу страховой компании и лаборатории судебной экспертизы. Таким образом, общая сумма его задолженности составляла более 600 тыс. руб., - рассказали УФССП России по Вологодской области.

По информации вологодского УФССП, неплательщик не только не пытался погасить долг, но и намеренно скрывал от приставов свой «Lexus RX».

- Данное транспортное средство, а также нежилое помещение на ул. Герцена, где в настоящее время располагаются торговые точки, являются совместно нажитым в браке с женой должника имуществом, на которое может быть обращено взыскание по решению суда, - отмечают в ведомстве.

После ареста иномарки и торговых помещений, вологжанин выплатил всю сумму долга.

Тэги: долги, приставы
Фото: УФССП России по Вологодской области
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