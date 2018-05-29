СЕВЕРГАЗБАНК принимает участие в Конгрессе финансового просвещения

29.05.2018 [Новости компаний]

СЕВЕРГАЗБАНК стал участником IV Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения граждан, который организован Банком России и некоммерческим партнерством «САПФИР» 29 и 30 мая. В рамках мероприятия проводится выставка-ярмарка проектов по финансовой грамотности, на которой СЕВЕРГАЗБАНК представляет свою инициативу – газету финансовой грамотности «О финансах и не только».

Данное издание нацелено на широкую аудиторию частных лиц и представителей малого бизнеса. Издание призвано способствовать реализации государственной задачи повышения финансовой грамотности граждан через материалы практического характера. Газета бесплатно распространяется тиражом 50 тысяч экземпляров в девяти регионах России.

Издание помогает лучше разобраться во всем многообразии кредитных, накопительных, инвестиционных, карточных продуктов, ИТ-сервисов, которые рассматриваются через призму управления личными финансами. Быть полезным и более эффективно решать персональные и семейные финансовые задачи позволяет удобная и объективная форма подачи информации, советы от признанных независимых экспертов банковской отрасли.

Бизнес-рубрики газеты ««О финансах и не только» преследуют цель содействовать развитию компаний малого бизнеса, повышению имиджа предпринимательства в обществе. Экспертные статьи содержат кейсы по темам управления долговой нагрузкой предприятий и свободными денежными средствами, повышения продаж, применения различных стратегий и тактик бизнеса. В интервью первых лиц компаний, достигших успехов, даются ценные советы по управлению бизнесом в реальных условиях.

В конгрессе принимают участие более 400 человек из 60 регионов. Это представители российских образовательных учреждений, организаций по работе с воспитанниками и выпускниками детских домов, учреждений и общественных организаций социальной защиты, волонтерских объединений, профессиональных участников финансового рынка, научного сообщества, операторы образовательных, просветительских и информационных программ и продуктов, а также представители Банка России, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства финансов России, Роспотребнадзора, администраций субъектов Российской Федерации, региональных органов управления образованием.

 

 

 

 

 

 

Тэги: Севергазбанк
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?
Администрация Вологды обвинила руководство «Резного палисада» в растрате 20 млн рублей
Автомобилисты отсудили у администрации Вологды более миллиона рублей за плохие дороги
Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц
Два человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Сямженском районе
В Соколе ВАЗ врезался в дерево и развалился на части
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
Пять человек потерялись по пути из Бабаево в Петрозаводск
В Череповце вынесли приговор мужчине, ограбившему банк "Восточный экспресс" на 15 миллионов рублей
Вологжанин украл из лифчика уснувшей после застолья подруги 3700 рублей
29.05.2018 [Общество]

После ареста «Лексуса» предприниматель из Вологды погасил долг в 600 тысяч рублей

455
0
29.05.2018 [Происшествия]

В Шекснинском районе пенсионерка перевела мошеннику 886 тысяч рублей

723
1
29.05.2018 [БлогоVO]

"Они же реально воруют"

1326
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Череповецкого района подпилил решетку на окне магазина и украл из кассы 39 тысяч рублей
Вологжанка Ксения Тугуши стала победительницей Первенства Северо-Запада по дзюдо
После ареста «Лексуса» предприниматель из Вологды погасил долг в 600 тысяч рублей
СЕВЕРГАЗБАНК принимает участие в Конгрессе финансового просвещения
Вологжан приглашают поучаствовать в археологических раскопках
В Шекснинском районе пенсионерка перевела мошеннику 886 тысяч рублей
Жителя Череповца, укравшего 17 уличных светильников, нашли по отпечаткам пальцев
 
26.05.2018 [Общество]

«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?

6890
0
29.05.2018 [БлогоVO]

О малодоступности Презентfционно-сервисного центра

2
0
28.05.2018 [Обзор Прессы]

Власти могут повысить НДС до 20%

651
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика