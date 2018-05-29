СЕВЕРГАЗБАНК принимает участие в Конгрессе финансового просвещения

СЕВЕРГАЗБАНК стал участником IV Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения граждан, который организован Банком России и некоммерческим партнерством «САПФИР» 29 и 30 мая. В рамках мероприятия проводится выставка-ярмарка проектов по финансовой грамотности, на которой СЕВЕРГАЗБАНК представляет свою инициативу – газету финансовой грамотности «О финансах и не только».

Данное издание нацелено на широкую аудиторию частных лиц и представителей малого бизнеса. Издание призвано способствовать реализации государственной задачи повышения финансовой грамотности граждан через материалы практического характера. Газета бесплатно распространяется тиражом 50 тысяч экземпляров в девяти регионах России.

Издание помогает лучше разобраться во всем многообразии кредитных, накопительных, инвестиционных, карточных продуктов, ИТ-сервисов, которые рассматриваются через призму управления личными финансами. Быть полезным и более эффективно решать персональные и семейные финансовые задачи позволяет удобная и объективная форма подачи информации, советы от признанных независимых экспертов банковской отрасли.

Бизнес-рубрики газеты ««О финансах и не только» преследуют цель содействовать развитию компаний малого бизнеса, повышению имиджа предпринимательства в обществе. Экспертные статьи содержат кейсы по темам управления долговой нагрузкой предприятий и свободными денежными средствами, повышения продаж, применения различных стратегий и тактик бизнеса. В интервью первых лиц компаний, достигших успехов, даются ценные советы по управлению бизнесом в реальных условиях.

В конгрессе принимают участие более 400 человек из 60 регионов. Это представители российских образовательных учреждений, организаций по работе с воспитанниками и выпускниками детских домов, учреждений и общественных организаций социальной защиты, волонтерских объединений, профессиональных участников финансового рынка, научного сообщества, операторы образовательных, просветительских и информационных программ и продуктов, а также представители Банка России, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства финансов России, Роспотребнадзора, администраций субъектов Российской Федерации, региональных органов управления образованием.