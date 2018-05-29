Вологжан приглашают поучаствовать в археологических раскопках

«Вологдареставрация» совместно с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области приглашает волонтеров для проведения археологических раскопок в Вологде в июле-сентябре 2018 года.

Волонтерами могут стать все желающие в возрасте 18 лет и старше. Для этого необходимо заполнить анкету.

Как сообщают организаторы, анкеты принимаются с 28 мая по 28 июня включительно. Все волонтеры будут заранее оповещены о возможности участия в археологических раскопках полевого сезона 2018 года. Все волонтеры получат дипломы участников археологических раскопок полевого сезона 2018 года, а также приглашение на праздничное мероприятие, посвященное Дню археолога.

Узнать более подробную информацию можно по тел. 72-43-78 в будни или по электронной почте egorova@vologdarestoration.ru (указать в письме пометку "Волонтер").