В Шекснинском районе пенсионерка перевела мошеннику 886 тысяч рублей

29.05.2018 [Происшествия]

В Шекснинском районе мошенник обманул пенсионерку почти на 900 тысяч рублей. Инцидент произошел в поселке Чебсара.

15 мая в районную полицию обратилась 61-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина обращался к пострадавшей по имени и отчеству. Звонивший сказал,  что накопления на счете находятся под угрозой, поскольку одна из сотрудниц банка якобы подозревается в мошенничестве, и нужно срочно перевести деньги на указанный им лицевой счет.

Женщина поверила звонившему и перевела ему 886 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Вологодской области, пенсионерка перевела деньги из филиала Сбербанка в Чебсаре на счет филиала в Кургане. Когда она поняла, что стала жертвой обмана, злоумышленник успел обналичить счет.

Мужчина объявлен в розыск.

 

Тэги: мошенники, обман пенсионеров
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