Жителя Череповца, укравшего 17 уличных светильников, нашли по отпечаткам пальцев

В Череповце полицейские задержали мужчину, который украл с подъездов жилых домов 17 ламп уличного освещения. Он собрался продать светильники, но не успел.

О заявлением о краже общедомового имущества в полицию обратился председатель одного из городских ТСЖ. Мужчина рассказал, что проводил подворовой обход и обнаружил пропажу нескольких ламп уличного освещения на подъездах дома по улице Городецкой.

- Полицейские провели осмотр территории, опросили возможных очевидцев, изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных на одном из жилых домов. Неподалеку от места происшествия полицейские обнаружили лестницу, на поверхности корпуса которой эксперт-криминалист обнаружил следы рук. Изъятые улики были направлены в Экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г. Череповцу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отпечатки пальцев, оставленные на лестнице, проверили по базам данных и оказалось, что они принадлежать ранее судимому 36-летнему череповчанину. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 17 плафонов уличного освещения.

В разговоре с полицейскими мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что лампы он хотел продать. Общая сумма причиненного ущерба составила более 25 тысяч рублей. В отношении череповчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Кроме того, правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному хищению. Через несколько дней после кражи ламп мужчина нашел чужую пластиковую карту. Череповчанин незаконно присвоил находку и оплатил ею покупки на сумму более 75 тысяч рублей. По данному факту следователями первого отдела полиции УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».