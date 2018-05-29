Пропавшую 9 мая жительницу Нюксенского района нашли мертвой в реке

Жительницу Нюксеницы, пропавшую в ночь на 9 мая, нашли мертвой.

Тело 40-летней Екатерины Прокопьевой 24 мая в реке Сухона нашел житель деревни Березово Великоустюгского района. Пропавшую опознал супруг. Каких-либо телесных повреждений при осмотре обнаружено не было.

Ранее на берегу реки Сухона была найдена верхняя одежда пропавшей с украшениями.

В комментариях в соцсети пишут, что женщина совершила самоубийство. В СУ СК РФ по Вологодской области эту информацию официально подтвердили, сказав, что рассматриваются все версии произошедшего.