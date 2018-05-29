Череповчанин пытался украсть из магазина солнечные очки, надев их на себя

29.05.2018 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, который пытался украсть солнцезащитные очки из магазинов. Сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из супермаркетов на Октябрьском проспекте поступил в дежурную часть накануне вечером.

- К прибывшим на место происшествия бойцам Росгвардии обратился администратор и пояснил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из мужчин взял со стеллажа солнцезащитные очки и снял с них чип. После этого злоумышленник, надев очки на себя, направился к кассовой зоне и попытался покинуть торговый зал. Работники магазина нажали тревожную кнопку, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Ущерб от действий мужчины составил более 800 рублей. Подозреваемого в хищении задержали и доставили в отдел полиции. В отношении 31-летнего мужчины составлен административный материал по ст.7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение).

Тэги: кража
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